L'esperienza del Cammino di Oropa... Ad occhi bendati

Un percorso suddiviso in quattro brevi tappe, da 14 a 16 km, di difficoltà crescente, che, partendo da Santhià, e passando per Roppolo, Torrazzo ed il Santuario di Graglia, arriverà ad Oropa.

Questo è il Cammino di Oropa, in programma dal 29 agosto al 1 settembre, un itinerario vario e molto bello, che consente di scoprire le bellezze paesaggistiche, storiche, culturali del territorio che va dalla pianura agricola verso la Serra Morena, fino alle Alpi Biellesi.

Il Cammino di Oropa è un percorso piacevole e divertente per chi ha già esperienza di cammino e vuole conoscere un nuovo sorprendente itinerario, ed è anche la soluzione ideale per chi non ha mai affrontato un itinerario a tappe e vuole mettersi alla prova, ed un allenamento per prepararsi ad affrontare i grandi cammini europei come la Via Francigena o il Cammino di Santiago.

Il cammino è stato ideato nel 2012 da Alberto Conte, fondatore dell'Associazione Movimento Lento e della Casa del Movimento Lento di Roppolo, che tuttora sostiene e promuove questo percorso in prima persona, collaborando con associazioni locali come l'Associazione degli Amici della Via Francigena di Santhià, e con il Santuario di Oropa.

Un percorso "blind friendly", in quanto dedica particolare attenzione alle persone ipovedenti e non vedenti. In questo senso, l'itinerario è completamente segnalato con segnavia gialli e neri e la scritta "Cammino d'Oropa", ed il percorso è tracciato evitando sentieri stretti o esposti, o terreni sconnessi e con gradini. Quest'anno, i partecipanti vedenti potranno provare a camminare con gli occhi bendati, come spiega la guida biellese vedente Fiorella Giarrizzo: "In alcuni tratti li benderò aiutandoli ad attraversare un ruscello per fargli provare il piacere dell'acqua che bagna le caviglie e lo stupore di vivere questa nuova esperienza.". Un viaggio multisensoriale che descrive la guida non vedente Luca Casella: "In questo modo le persone vedenti potranno accorgersi dei profumi della natura".

Tutte le tappe del Cammino di Oropa sono servite da strutture di accoglienza a basso costo, che praticano prezzi speciali per i pellegrini. Per informazioni sul percorso si può scrivere ad Alberto Conte alla mail oropa@movimentolento.it, oppure consutare il sito internet www.movimentolento.it .