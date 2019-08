La storia del donatese "Battistino" finisce su Radio Capital: È l'ultimo campanaro d'Italia

L'ultimo campanaro d'Italia è il donatese Giovan Battista Favario. A dirlo è Radio Capital, che ieri, 17 agosto, ha citato la storia di Battistino, festeggiato in paese proprio a Ferragosto su iniziativa del gruppo di minoranza Progetti per Donato. A lui è stata consegnata una targa di riconoscimento per il suo servizio, iniziato all'età di 7 anni e concluso dopo oltre 70 anni, essendo stato inserito il sistema elettronico. Battistino ha suonato per decenni le campane dell’antica torre campanaria, seguendo la tradizione di famiglia portata avanti già dalla madre Maria e dal nonno.

