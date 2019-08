I saluti e i ringraziamenti degli Ursis B. dei Protectors al prefetto di Biella Annunziata Gallo

Anche gli Ursis B. dei Protectors Le MC - Italy salutano e ringraziano il prefetto di Biella Annunziata Gallo, in pensione da qualche giorno. “Il gruppo motociclistico Law Enforcement esprime come in questi anni il Signor Prefetto ha saputo farsi apprezzare e ben volere anche dalla comunità locale per le sue doti umane e professionali che ha ben saputo mettere a disposizione della popolazione. Gli Ursis B. alla Dr.ssa Gallo formulano tante congratulazioni e gli auguri per un futuro ancora pieno di soddisfazioni. Buon Pensionamento”.