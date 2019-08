StraBioglio per Aism, l'edizione 2019 al 16enne Nicolò Scaglia e a Maria Righetti FOTOGALLERY

Oltre un centinaio di iscritti al via della 22esima edizione della StraBioglio per Aism che si è corsa ieri sera, 16 agosto, a Bioglio. Partenza in salita per il percorso impegnativo da 7 chilometri che giungeva fino alla parte alta del paese per poi scendere e tornare al campo sportivo dov'era fissato il traguardo.

Primo sul podio (virtuale, essendo una non competitiva) il 16enne Nicolò Scaglia. A seguire Valentino Osiliero a Alberto Bagnasacco. Tra le donne Maria Righetti prima a tagliare il traguardo, seguita da Monia Falanga e Valeria Marinoni.

Dopo la fatica tutti i partecipanti si sono riuniti per un rinfresco insieme ad Aism e al sindaco di Bioglio, Stefano Ceffa.