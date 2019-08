Rugby, serie A: In arrivo a Biella il mediano di mischia Luca Izzo

Ha iniziato a giocare da giovanissimo, in età prescolare, Luca Izzo, nuovo acquisto del Biella Rugby Club. Prima al IV Circolo di Benevento, poi con il Benevento Rugby dal secondo anno di Under 14. Un anno all’Accademia Zonale Fir della sua città, poi un’esperienza nella U18 del Medicei (Firenze) e l’ultima stagione giocata a Rieti in Serie B.

“Stavo cercando un progetto ambizioso e credo che Biella sia la società migliore per compiere un salto di qualità”, attacca entusiasta Luca Izzo, “seguivo su internet e sui social il Biella Rugby da almeno un paio di anni, ho avuto modo di rendermi conto della solidità del club, della sua serietà e del grande lavoro svolto negli anni. Salire in serie A con una squadra di ragazzi di Biella, senza acquisti, è davvero cosa da pochi. Vedendo gli ultimi innesti importanti, penso che si possa fare un ulteriore salto di qualità. Ringrazio davvero questa società per l’importante opportunità che mi sta concedendo. Non vedo l’ora di ricominciare”.

Corrado Musso, direttore sportivo Brc: “È un ragazzo che abbiamo visto a inizio estate, doveva essere il nostro terzo mediano di mischia in rosa. È davvero molto giovane, avrà sicuramente l’opportunità di crescere e questa sarà la sfida: aiutarlo a maturare e a perfezionarsi il più possibile”. Luca Izzo arriverà a Biella domenica 18 agosto.