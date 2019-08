Questa sera al Moac l'elezione di miss Confartigianato FOTO

Al Moac di Sanremo è giunta la tanto attesa serata dell’elezione di Miss Confartigianato.

L’evento inizierà alle ore 20 presso l’Area Eventi al 1° piano con un’acconciatura speciale per le miss, a cura dei Parrucchieri Gori di Arma di Taggia, ispirata alle varie categorie artigiane. Alle 21 si terrà poi sulla terrazza del Palafiori una sfilata, sia in costume sia in abito da sera, al termine della quale una giuria tecnica decreterà la vincitrice della fascia di Miss Confartigianato. In palio ci saranno prodotti di bellezza della San PietroLab ed altri servizi offerti da Parrucchieri Gori.

Il servizio fotografico sarà effettuato da Adolfo Ranise.

La giuria sarà composta da Mauro Menozzi (Assessore Comune Sanremo), Gianni Ghione (Presidente Anap Confartigianato Imperia), Angelo Bassi (Produttore cinematografico), Cristiano Gatti (Presidente Confartigianato Biella e Vicepresidente Confartigianato Piemonte), Ilio Masprone (giornalista e organizzatore di Sanremo Canta Napoli), Christian Flammia (giornalista Sanremonews.it).

Ieri intanto la mostra mercato dell'artigianato, in programma al Palafiori fino al 25 Agosto, ha avuto ieri come battesimo dell’Area Eventi una dimostrazione di make up a cura dell’Accademia Formativa di Arma di Taggia. Molti i visitatori che hanno assistito alle lezioni chiedendo consigli sul trucco ed altri segreti di bellezza, tra di loro anche una ragazzina ed una promessa sposa.

Di seguito il calendario eventi/dimostrazioni della Confartigianato presso l’Area Eventi del Moac (con inizio alle ore 21)

- Lunedì 19 Agosto - Spettacolo di Body Painting con Marta Laveneziana.