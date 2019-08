Gran Festa d'Estate per il compleanno del Rifugio degli Asinelli

Sarà Festa grande il 25 agosto al Rifugio degli Asinelli di Sala Biellese (BI) e non solo perché, da tradizione, l'evento dell'ultima domenica d'agosto è quello più importante e partecipato per la ONLUS. Quest'anno si festeggia un compleanno a cifra tonda: sono passati 10 anni dall'apertura ai visitatori della sede italiana del Donkey Sanctuary, il 22 agosto 2009.

Un traguardo e, allo stesso tempo, un punto di partenza per il futuro, tra tradizioni e grosse novità - tutte, comunque, nel segno degli asini.

Il programma della Festa

A partire dalle 10 di domenica 25 agosto, chi parteciperà alla Festa potrà passare una giornata con:

Grooming degli asinelli: guidati da staff e volontari, sarà possibile entrare nei recinti degli asinelli anziani e dei terapeuti per coccolarli e spazzolarli (prenotazione in loco durante l'evento)

Visite guidate del centro alla scoperta delle storie degli ospiti

Giochi nel verde e piscina di paglia

Laboratorio di creatività manuale con elementi naturali

Apertura del percorso multisensoriale

Mostra con le foto del contest Instagram "Scatti raglianti #Rifugio10" e premiazione

Presentazione ufficiale dei calendari 2020

Area auguri dove chiunque potrà lasciare un messaggio e condividerlo sui Social

Paella veg (su prenotazione tramite il form online), focacce, pizzette e dolci

Informazioni utili

Il Rifugio degli Asinelli si trova in via per Zubiena 62 a Sala Biellese (BI). L'ingresso alla festa è libero e gratuito. Per accedere all'area grooming è necessario indossare scarpe chiuse; i bambini sotto i 6 anni dovranno essere accompagnati da un adulto. L'evento si svolge interamente all'aperto: in caso di maltempo il programma potrebbe subire modifiche o cancellazioni, comunicati in tempo reale sui Canali Social del Rifugio.

Il Rifugio degli Asinelli ONLUS ringrazia per la collaborazione Lauretana, Menabrea, Massera e Ipercoop. Con la partecipazione di: Croce Rossa Italiana - Comitato di Cossato ONLUS; Cooperativa Raggio Verde ONLUS; A.I.B. Sala e Bornasco.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

Ufficio stampa della Fondazione “Il Rifugio degli Asinelli ONLUS”

Rachele Totaro

Tel./fax 015 2551831