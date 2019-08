Ricetta: Tzatziki cremoso al limone, salmone affumicato e uova di lompo

Una vera delizia.

Ricetta per 4 persone:

Tritiamo il salmone, aggiungiamo quindi il succo di mezzo limone, una spolverata di pepe nero e mettiamo il tutto in un contenitore, lasciando riposare per una mezz'oretta.

Creiamo, con le mani, delle polpettine di salmone e teniamo ancora in frigorifero.

In un contenitore mettiamo la robiola, lo yogurt, la buccia tritata del limone, sale, olio, pepe, il succo del restante limone e, con una forchetta, amalgamiamo il tutto, sino ad ottenere una soffice crema.

Con un coltello tagliamo il cetriolo per lungo per ricavarne 12 listarelle con la loro buccia (che mettiamo da parte per l'impiattamento).