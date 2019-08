Incidente nella notte nel pinerolese: giovane estratto dalle lamiere è in codice rosso -Cronaca dal Nord Ovest

Due giovani, uno in codice rosso, sono stati trasportati all'ospedale a seguito di un incidente. Interventi dei Vigili del Fuoco di Torino e provincia, nella frazione Stella di Macello, tra Vigone e Pinerolo, a seguito di un incidente stradale. Un solo veicolo coinvolto, ancora da accertare le cause che hanno prodotto il sinistro, con l'auto finita fuori strada, di sicuro si sa che la chiamata, arrivata attorno alle ore 4 attraverso il numero unico delle emergenze, ha costretto a mobilitare due squadre di pompieri: la 71 di Pinerolo e i volontari di Luserna.I Vigili del Fuoco hanno estratto dalle lamiere le due persone ferite, un ragazzo di 19 anni, in codice rosso, e un codice giallo di 18 anni, trasportati entrambi a Pinerolo con due mezzi del 118 per le cure del caso.