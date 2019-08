Villeggiante ubriaco va a sbattere con l'auto contro un dissuasore in cemento. Denunciato

Un uomo residente a Torino di 68 anni è finito nei guai, ieri sera alle 22,45, per guida in stato di ebbrezza. L'uomo è andato a sbattere contro un dissuasore in cemento con la sua automobile. Notandolo visibilmente ubriaco, alcuni cittadini hanno allertato il 112. Il fatto è successo alla Balma in via Caduti della Libertà, nel comune di Campiglia Cervo. I militari del Norm di Biella, appurato lo stato di ebbrezza del villeggiante (1,77 il valore del tasso alcolico in corpo), lo hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza e gli hanno posto sotto sequestro il mezzo, ai fini della confisca.