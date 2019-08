Lutto per Renzo Negro, ex consigliere a Pralungo e titolare della Filatura Bracco

Pralungo e tutto il Biellese in lutto per Renzo Negro. Dopo una breve e repentina malattia che non gli ha lasciato scampo, si è spento all’età di settant’anni nella giornata di ieri, 16 agosto. Molto conosciuto in paese, Renzo era uno dei titolari della Filatura Bracco che ha diretto fino alla pensione con dedizione e capacità, lasciando il ricordo di un datore di lavoro equilibrato e giusto. Appassionato da sempre del gioco delle bocce, è stato amministratore della Bocciofila e grande amico del vicesindaco di Pralungo Ilario Stefani: “Ricordo i tanti momenti belli passati insieme - racconta Stefani - la sua allegria, la capacità che aveva di fare gruppo e appianare i contrasti. Voglio ricordamelo così, concentrato a mirare il pallino nel campo di bocce o mentre gioca al burraco con gli amici del giovedì sera. Un amico e un collaboratore prezioso e insostituibile, mi mancherà tanto”.

Renzo Negro è stato anche consigliere comunale nella passata amministrazione: “Ricordo ancora con sgomento quando ad aprile, mentre stavamo preparando la campagna elettorale, Renzo mi comunicò confidenzialmente che stava facendo dei controlli medici - dice il sindaco Raffaella Molino -. È incredibile come nel giro di pochi mesi la malattia l’abbia sconfitto. Renzo era una persona attiva, con uno stile di vita salutare e ha combattuto in tutti i modi anche con il suo ottimismo e la sua positività. È stato per me un collaboratore prezioso, in tante occasioni ho avuto bisogno del suo aiuto e l’ho sempre trovato. Aveva ancora tanta voglia di fare e di impegnarsi per il proprio paese, era una persona davvero per bene, onesta e moralmente rigorosa. Un gran lavoratore, dedito alla famiglia e ai suoi tanti hobby. Faremo il possibile per onorarne la sua memoria cercando di realizzare quei progetti che lui avrebbe tanto voluto portare a compimento”.

Renzo lascia la moglie Anna e i figli Raimondo e Francesco. I funerali avranno luogo lunedì 19 agosto alle 10, nella chiesa parrocchiale di Pralungo.