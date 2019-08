Furto in abitazione in via Genova a Valdengo

E' stato lo stesso proprietario 54enne residente in via Genova a Valdengo ad allertare i carabinieri, alle 22,45 dell'altra sera. L'uomo è rientrato nella sua abitazione trovandola sotto sopra. I ladri avrebbero forzato una finestra della cucina per accedere all'interno. Oltre ai danni visibili è in corso un inventario da parte dell'uomo. Da una prima valutazione sembrerebbe che i malviventi non siano riusciti a portare via nulla.