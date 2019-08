Blitz di protesta agli Zumaglini contro il regolamento di polizia urbana: transennato il perimetro del giardino

Le prime reazioni alla bozza del nuovo regolamento di polizia urbana, in via di definizione, non son tardati ad arrivare. Intorno alle 22,30 di venerdì 16 agosto, una gruppetto di persone ha chiuso con un nastro bianco rosso tutto il perimetro dei giardini Zumaglini di Biella. Appesi anche volantini raffiguranti la foto del vice sindaco Giacomo Moscarola in versione sceriffo, riportanti la scritta: "Fino a quando non sarà ripristinato il decoro in questa città è assolutamente vietato l'ingresso e l'utilizzo degli spazi dei giardini Zumaglini, è vietato il passaggio, il bivacco, l'utilizzo delle panchine, dei giochi, dell'ossigeno sintetizzato dagli alberi di questo parco".

Una provocazione che non è passata inosservata all'assessore alla sicurezza, intervenuto di persona in via La Marmora, così come gli agenti della squadra volante della polizia. Sono stati identificati alcuni personaggi appartenenti alla Biella Antifascista, in quel momento all'interno dei giardini. La bindella bianca e rossa è stata posizionata ad un'altezza di circa 1,60 m. quindi, di fatto, non ne limitava l'accesso. Nessuna denuncia è scattata perchè non c'era la certezza che, a delimitare il giardino, fossero stati gli appartenenti al gruppo politico; inoltre i manifestini riportanti "L'editto dello sceriffo Giacomo Moscarola" non sono stati ritenuti offensivi. La polizia ha quindi rimosso il nastro ripristinando così la normalità del luogo.

"Invidio il loro buon tempo -dice il vice sindaco-. Queste azioni si commentano da sole: quando la gente chiede sicurezza queste persone si comportano con manifestazioni a favore dell'insicurezza. Credo che i cittadini abbiano già valutato da che parte stare. Ringrazio i dimostranti per la pubblicità gratuita, anzi, aggiungo che se hanno intenzione di proseguire, personalmente sono ben contento. Abbiamo accennato che faremo un regolamento più restrittivo, nulla più delle richieste della cittadinanza. Come primo punto della nostra campagna elettorale c'era la sicurezza, il daspo urbano, il degrado e il bivacco. Stiamo stilando il nuovo regolamento e non facciamo nulla di strano".