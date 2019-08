Riceviamo e pubblichiamo:

"Siamo al Villaggio Lamarmora. Nonostante le precedenti segnalazioni relative ad alcune vie del Villaggio Lamarmora (tratti di via Salussola, Cavaglià, Borriana) l'erba ha ampiamente superato quota 100 cm d'altezza. Così come la siepe tra la via don Cabrio e via Dorzano (ingresso Ludoteca e di fronte alla Piazza della Chiesa), in alcuni punti più larga del marciapiede. Vie dimenticate?".