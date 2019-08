San Rocco, a Cossato la benedizione degli animali FOTOGALLERY

In occasione della festa patronale di Cossato, ieri mattina 16 agosto tantissimi biellesi hanno partecipato alla benedizione degli animali con i loro amici a quattro zampe. A benedire gli animali domestici per la ricorrenza di San Rocco il parroco Fulvio Dettoma, in una piazza della chiesa gremita.

La manifestazione ha preso il via mercoledì 14 agosto, con la recita del rosario e la solenne processione per le vie della città presieduta dal vescovo di Biella Roberto Farinella. A Ferragosto, invece, messa alla presenza delle autorità e aperitivo finale dei priori all'esterno della chiesa parrocchiale.