Fratelli d'Italia, anche a Biella la raccolta firme nazionale per tornare al voto

Fratelli d’Italia ha organizzato per domani, sabato 17 agosto, una raccolta firme nazionale per chiedere di tornare subito al voto. A Biella il gazebo verrà allestito in Piazza Santa Marta dalle 16 alle 19.

"Siamo contrari ad una “Maggioranza della Poltrona”, no ad inciuci e trasformismi che vedrebbero la nascita del governo dei perdenti" dichiara il segretario provinciale Davide Zappalà. "La priorità è portare a casa le elezioni, impedire giochi di palazzo e tornare a dare voce al più presto agli italiani. Gli italiani hanno diritto ad un governo che realizzi e non sia ingessato da una visione della società agli antipodi da parte dei partiti che lo sorreggono".

"Ciò che si sta prospettando all’orizzonte è un 'mega inciucio' che unifica tutti i movimenti di sinistra decisi a non dare la parola agli italiani ed evitare la probabile affermazione delle forze sovraniste. Per Fratelli d’Italia il popolo è sempre sovrano. Elezioni subito per dare all’Italia un Governo forte e coeso che possa far ripartire l’economia, creare posti di lavoro, garantire la sicurezza e difendere i nostri confini".