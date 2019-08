Latitante da quattro mesi, la polizia di Vercelli arresta un uomo - Cronaca dal Nord Ovest

Sabato mattina la Polizia di Stato di Vercelli ha individuato ed arrestato un latitante. Nello specifico, gli agenti della Squadra Volante, impegnati nel normale servizio di controllo del territorio, si sono insospettiti per un’autovettura con a bordo tre uomini che, alla vista della Polizia, cercava di allontanarsi velocemente. In ogni caso i poliziotti sono riusciti a raggiungere e fermare la macchina, sottoponendola a controllo; dallo stesso è emerso che due occupanti sono incensurati mentre il terzo, un 40enne marocchino, era destinatario di un mandato di cattura, dovendo espiare una pena detentiva per alcuni furti commessi anni prima. L’uomo si è sottratto al provvedimento essendo, di fatto, latitante da circa quattro mesi. Subito dopo gli atti di rito, l’uomo è stato associato alla Casa Circondariale di Vercelli per espiare la pena.