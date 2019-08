Colto da infarto, salvato dagli agenti della Municipale e dal Dae - Cronaca dal Nord Ovest

Dramma sfiorato mercoledì pomeriggio a Trecate dove, nel Parco di Villa Cicogna, un uomo è stato colto da un attacco cardiaco. La presenza di una pattuglia della polizia locale ha consentito di scongiurare il peggio: gli agenti, sotto la guida telefonica del medico della centrale del 118, hanno messo in funzione il defibrillatore che è presente nel parco e hanno mantenuto in vita l’uomo. L’azione ha dato il tempo di arrivare sul posto ad un’ambulanza medicalizzata del 118: il personale dell’equipaggio ha preso in consegna l’uomo, provvedendo ad intubarlo e salvandogli la vita.