7 ore di intervento per riattaccare la mano all'uomo tagliata spaccando la legna -Cronaca da Nord Ovest

Si è concluso dopo una lunga notte (e sette ore di lavoro) da parte dei medici l'intervento chirurgico - effettuato dagli esperti del Maria Vittoria - per riattaccare la mano sinistra all'uomo di 67 anni che nella giornata del 14 agosto se l'è amputata mentre tagliava la legna.Un incidente terribile, avvenuto a Benevagienna (provincia di Cuneo): un gesto sbagliato e l'attrezzo ha tagliato l'estremità superiore dell'uomo all'altezza del polso. Subito è scattato l'allarme e i soccorritori lo hanno trasportato prima all'ospedale di Mondovì e poi - con l'elicottero - proprio al Maria Vittoria dove è stato operato dall'equipe dei chirurghi della mano del primario Giorgio Merlino. In particolare, sono stati la dottoressa Alessandra Clemente e il dottor Ezio Gangemi a eseguire l'intervento per quanto riguarda la parte ossea e quelle vascolare. Per la parte tendinea e nervosa invece è stato necessario l'intervento di Marco Borsetti ed Enrico Zingarelli.