Le emozionanti immagini del salvataggio di un cucciolo di cane da due giorni in una vasca piena d'acqua FOTO VIDEO

E' rimasto per almeno 48 ore in una vasca dismessa, di un'ex tintoria di Occhieppo Inferiore in via Marigone, piena di olio e acqua. Oggi, nel primo pomeriggio, il salvataggio da parte dei vigili del fuoco di Biella. Non si sa ancora il suo nome ma sicuramente è l'eroe di Ferragosto. E' un cane da caccia cucciolo che non si capisce come sia finito all'interno di questo vascone. Il suo pianto ha richiamato l'attenzione dei residenti in zona e dei proprietari dell'azienda. E' da ieri che lo cercano ma era difficile individuare il punto esatto. Oggi la scoperta e l'intervento della squadra Saf dei pompieri. "Era incastrato su una parte della vasca -commentano dalla caserma-. Ha il collare, un campanello e il microchip ma non è ancora stato individuato il proprietario".

Il cucciolo di cane, probabilmente scappato dalla sua abitazione, dopo l'intervento del veterinario dell'Asl, è stato portato in una clinica privata al fine di essere lavato e disintossicato dalla possibile bevuta di acqua mista a olio. Una storia a lieto fine, un eroe di Ferragosto, i "soliti" angeli con gli stivali.