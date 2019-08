Hotel Agorà gremito per il pranzo di Ferragosto con i centri anziani di Biella FOTOGALLERY

Anche quest'anno l'assessorato ai Servizi Sociali del comune di Biella, in collaborazione con i centri anziani cittadini, ha organizzato il pranzo di Ferragosto per riunire in un momento conviviale coloro che sono rimasti in città. Oltre un centinaio di anziani hanno pranzato insieme divertendosi con musica, balli e la lotteria finale. Presente alla giornata anche l'assessore ai Servizi sociali della Città di Biella, Isabella Scaramuzzi, che ha salutato e conosciuto tutti i presenti partecipando insieme a loro alla giornata di festa.