Ponderano, alloggio ammobiliato in affitto FOTOGALLERY

Massima comodità e poco impegno. Per chi vuole un appartamento in affitto senza il patema del trasloco, a Ponderano, in zona vicino ospedale, si affitta un ALLOGGIO ristrutturato da poco, ammobiliato all'interno di una casa su due piani, con RISCALDAMENTO AUTONOMO e caldaia a norma di legge. L'appartamento è composto da SOGGIORNO, CUCINA, BAGNO, CAMERA MATRIMONIALE e TERRAZZO COPERTO. Riscaldamento autonomo con caldaia gas a norme di legge. Classe energetica F.

Canone locazione mensile 350 euro.

Per una vista senza impegno telefonare al numero 348/3968596.