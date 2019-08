Nuova vita al Serd: la Giunta Corradino vuole spostarlo nella struttura ospedaliera

Da sempre è una lamentela unica. I residenti e i commercianti sono esausti di avere nel loro quartiere il Serd, i frequentatori della struttura. Troppi gli schiamazzi, le persone che stazionano per ore, creano disagi ai passanti di via Delleani. Una possibile soluzione arriverebbe da una riflessione del vice sindaco Giacomo Moscarola.

"La volontà della Giunta è di cercare e trovare un spostamento della struttura -commenta il politico-. Anche dai sopralluoghi che abbiamo fatto le scorse settimane, si verificano episodi che non vanno bene per un centro città e per la vicinanza delle scuole. Al rientro dalle ferie faremo un incontro con il sindaco Corradino e consigliere regionale Michele Mosca. A mio avviso la struttura ospedaliera potrebbe essere una soluzione facendo nascere anche un'area verde destinata a queste persone con problematiche. Se riuscissimo a spostarlo sarebbe un buon risultato. I commercianti e residenti della zona sono stufi e lo spostamento del Serd era una promessa della nostra campagna elettorale".