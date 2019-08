Ferragosto non fa sconti ai rifiuti abbandonati. Ennesimo caso di civiltà assente

Nel popolare quartiere del Villaggio La Marmora, in via Lombardia a ridosso della piazza e dell'ufficio postale viene segnalato ancora l'abbandono di rifiuti. Questa volta ad essere lasciato sulla strada, ben nascosto da diversi alberi alla vita del condominio adiacente, è uno scatolone di medie dimensioni. Oltre al degrado che porta questo tipo di abbandono il rifiuto occupa una parte del manto stradale creando un possibile pericolo alla circolazione. In passato la zona è stata già interessata da questo tipo di abbandono selvaggio di rifiuti. Anche a Ferragosto chi è rimasto in città non ha perso il vizio.