Instancabili i runner biellesi: vigilia di Ferragosto a Camasco FOTOGALLERY

Si è svolta ieri mattina, 14 agosto, la ventesima edizione del Giro delle Frazioni, un evento per podisti e camminatori non competitivo. Da segnalare la presenza costante di corridori biellesi anche in Valsesia, che animati dal sacro fuoco del podista cercano sempre occasioni per stare insieme ad altri appassionati e condividere belle esperienze, senza l’ossessione della classifica.

Questa è stata la volta dei sempre presenti Claudia De Mari, Gianna Vaccari, Efre Braga, Mariella Pellerei e Riccardo Tamburelli. Teatro della manifestazione la valle di Camasco, una frazione di Varallo Sesia che grazie all’associazione Turistica Pro Loco ha organizzato l’evento nella prima parte della giornata. Partenza alle 9,30 dalla piazza della Madonna del Ponte sia per il giro lungo da 6,6 chilometri che per il giro corto da 3,3 su un percorso caratteristico disegnato tra salite e discese, passando in mezzo alle frazioni su di un terreno misto, a volte asfalto a volte ciottolato e sterrato.

Buono il numero dei partenti al via con 60 iscritti nel percorso lungo e 30 sul percorso corto, con un ottimo Nicolò Fontana primo all’arrivo per la maschile, seguito da Claudio Guglielmetti e, terzo, da Ermes Zonca. Per la femminile, prima Michelle Gnoato seguita da Clara De Filippi; terza Alessia Minazzi.