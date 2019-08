Sandigliano festeggia Santa Maria Assunta FOTOGALLERY

La festa patronale di Sandigliano, in onore di Santa Maria Assunta, è iniziata martedì 13 agosto con la novità dell'edizione 2019, la prima edizione di Occhio al Cantone, un tour fotografico in bicicletta e motoretta per il paese. Ieri, mercoledì 14 agosto, è iniziato il Palio dei Colori con la presentazione delle 6 squadre a rappresentare altrettanti rioni del paese (Piazza, Villa, Boscazzo, Barazzetta, Casale e Torrazza), che hanno cominciato a sfidarsi nella caccia al tesoro.

La giornata di oggi, giovedì 15 agosto, partirà alle 10:30 con la Santa Messa dell'Assunta, seguita, alle 12:30, dal pranzo di Ferragosto presso l'oratorio, con grigliata di asado argentino. Nel pomeriggio, alle 18, CiakSiSfila a Cascina Era, sfilata di moda sul tema del cinema. La serata inizierà alle 19:30 con la cena a base di spaghetti allo scoglio e impepata di cozze. Dalle 20:30 dj set con musica per tutti e liscio, e, alle 22:30 il concerto della Freddie Band, Queen Tribute Band.

Il 9° Raduno di auto e moto d'epoca in memoria di Donato Zago aprirà, alle 9, la giornata di venerdì 16 agosto, che proseguirà, alle 10:30, con la Santa Messa alla chiesa della Madonnina. Nel pomeriggio, alle 15, nuova puntata del Palio dei Colori con Killerkaraoke e Quizzone in piscina, e alle 18:30, il torneo di calcetto. Alle 19:30, cena a base di gran fritto di pesce e picanha, seguita dalla votazione dei bambini per le migliori foto di Occhio al Cantone e dalla premiazione del Palio dei Colori. Gran finale, alle 21:30, con lo Schiuma Party ed il dj set.

La Festa dell'Assunta 2019 si chiuderà sabato 17 agosto, a partire dalle 19, con "A Spass Par Sandian", la cena itinerante con ritrovo in Via Diaz, e la partecipazione della banda musicale Giuseppe Verdi. Dopo, la cena, alle 21, dj set ed animazione.

Durante le serate del 15 e 16 agosto funzionerà, a partire dalle 21, il servizio di baby parking. Per informazioni e prenotazioni di pranzi e cene si possono contattare Mauro (3483741726), Fiorenzo (3480585143), Graziella (015691351 - 3382460307), Sofia (3291589378).