Auto in fiamme sulla A26 - Cronaca dal Nord Ovest

Intorno alle 11,30 di questa mattina, 15 agosto, una squadra dei Vigili del fuoco del Comando di Vercelli è intervenuta sulla A26, all'altezza del raccordo con la D36 nel Comune di Stroppiana, per l'incendio di un'auto. Gli occupanti sono usciti in tempo e non sono risultati feriri. L'intervento tempestivo dei Vigili del fuoco è valso allo spegnimento dell'auto, una BMW 420 Gran coupé, consentendo di ripristinare la viabilità in pochissimo tempo.