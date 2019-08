Penne Nere in lutto per l'Alpino della Valle del Cervo Edoardo De Zanet

Alpini biellesi in lutto per Edoardo De Zanet, scomparso questa mattina, 15 agosto, all'età di 76 anni. La Penna Nera del gruppo Valle del Cervo faceva parte ormai da 15 anni del Son, il Servizio d'ordine nazionale, per il quale è stato premiato durante l'adunata di giugno a Milano, dal presidente nazionale Sebastiano Favero. Lo stesso riconoscimento gli era stato consegnato per i 10 anni di servizio nel 2014, a Pordenone, sempre durante l'adunata. Per parecchi anni aveva lavorato presso l'Impresa Lanza. Il funerale verrà celebrato sabato mattina nella chiesa di Campiglia.