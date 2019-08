Occhieppo Superiore: Lite tra motociclisti per una manovra sbagliata

Lite tra motociclisti a Occhieppo Superiore. Protagonisti dell'episodio, accaduto intorno alle 18 di ieri in via opifici, un 61enne di Occhieppo Inferiore e un 17enne residente in paese. Cause della lite una manovra che avrebbe rischiato di provocare un incidente. Dai primi riscontri, pare che i due si siano anche spintonati. Allarrivo dei carabinieri tutto è tornato alla normalità.