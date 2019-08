Incendio in un'abitazione di Occhieppo Inferiore, si esclude il dolo FOTO

Aggiornamento del 15 agosto

L'incendio è divampato accidentalmente, forse a causa di una sigaretta spenta male. Tre le persone trasportate in ospedale per accertamenti: le loro condizioni non sarebbero gravi. L'incendio ha colpito un solo locale dell'alloggio, senza creare ulteriori danni al resto della struttura.

14 agosto

"Le fiamme si vedono uscire dalle finestre!". Questo l'allarme accorato arrivato al 112 poco dopo le 13 dai residenti spaventati. Immediatamente si è messa in moto la macchina dei soccorsi e i Vigili del Fuoco sono celermente arrivati in via Pista ad Occhieppo Inferiore.

Fortunatamente la situazione era meno grave di quanto prospettato e in breve lo scenario è stato messo in sicurezza. Il 118, arrivato in posto, ha preso in cura due persone, un uomo e una donna, vicini di casa, rimasti intossicati per aver inalato i fumi generati dall'incendio. Al momento non si hanno notizie sulle cause del rogo e sui danni all'abitazione che risulta non abitata. I Carabinieri di Occhieppo Inferiore si stanno occupando degli accertamenti di rito. Seguiranno eventuali aggiornamenti.