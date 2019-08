Incornata da una mucca durante una passeggiata in montagna

Un momento all'aria aperta nel giorno di Ferragosto ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Durante una passeggiata all'Alpe sopra la Bocchetta del Croso, una donna di cui non sono note le generalità è stata incornata da una mucca. Nonostante l'impatto non ha riportato gravi ferite. La stessa è stata soccorsa dal 118 e dal Soccorso Alpino. Seguiranno aggiornamenti.