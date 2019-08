Incendio a Gaglianico - Le nuove analisi di Arpa e le immagini dei Vigili del fuoco VIDEO

Sono state completate ieri, 14 agosto, le analisi di Arpa dei campioni di aria prelevati mediante canister per ricerche più approfondite e ad ampio spettro (idrocarburi alifatici e aromatici, composti clorurati, composti ossigenati). "Gli esiti indicano, come già per i monitoraggi effettuati con strumentazione portatile e per i campioni analizzati il 13 agosto, che gli inquinanti risultavano presenti in concentrazioni rilevabili solo nella zona più prossima all’incendio" si legge nella nota di Arpa.

I canister sono stati prelevati nel corso dell’incendio e nei comuni di Biella (zona Sud), Candelo, Benna, Occhieppo Inferiore, Mongrando e Borriana. "Appena saranno disponibili ulteriori informazioni - scrive Arpa - verrà pubblicato un nuovo aggiornamento".

Intanto le operazioni dei Vigili del fuoco sull'incendio proseguono senza sosta: al momento risultano ancora operative due squadre, che si stanno occupando dello smassamento del materiale rimasto e del monitoraggio della zona. La struttura è ormai fuori pericolo.