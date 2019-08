"C'è un uomo sospetto con un sacco tra le mani". E chiama i carabinieri

Quando si è svegliata alle 4,45 per partire per le vacanze ha notato un uomo che si aggirava per la via con fare sospetto, portando un sacco tra le mani. Probabilmente associandolo ad un ladro, ha deciso di chiamare i carabinieri.

Intervenuti sul posto, in frazione Arro di Salussola, i militari dell'Arma hanno effettuato gli opportuni controlli, dai quali è emerso che in nessuna abitazione della zona erano stati portati a segno dei furti. Dell'uomo, invece, nessuna traccia: anche in questo caso si tratterebbe di un falso allarme.