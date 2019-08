Cade a terra nel suo alloggio, soccorso da Vigili del fuoco e 118

Intervento dei Vigili del fuoco intorno alle 21 di ieri sera, 14 agosto, in via Martiri della Libertà a Occhieppo Inferiore. Per cause ancora da accertare, una persona anziana è caduta nel suo appartamento e, non riuscendo più a muoversi, non è stata in grado di aprire la porta agli uomini del 118 pronti a soccorrerla. I Vigili del fuoco hanno quindi provveduto ad aprire l'alloggio, permettendo all'équipe medica di entrare, verificare le sue condizioni e soccorrerla.