15 Agosto, Festa dell'Assunzione: Gli auguri del vescovo Roberto Farinella

"Nel cuore del mese di agosto, la Chiesa in Oriente e in Occidente celebra la Solennità dell’Assunzione di Maria Santissima al Cielo. Il dogma fu proclamato solennemente da Papa Pio XII nel 1950, ma sappiamo che questa celebrazione del mistero di Maria affonda le radici nella fede e nel culto dei primi secoli della Chiesa, per quella profonda devozione verso la Madre di Dio che è andata sviluppandosi progressivamente nella comunità cristiana. Prova ne è il fatto che le chiese più antiche normalmente sono proprio dedicate a Maria Assunta.

Mi pare importante sottolineare per l’uomo moderno che la festa dell’Assunzione in cielo di Maria in realtà ci dice che Lei non si è allontanata da noi, ma ci resta ancor più vicina perché legata al mistero del suo Figlio e della Chiesa e la sua luce si proietta sulla nostra vita e sulla storia dell’intera umanità. Attratti dal fulgore di questa festa, ricorriamo con fiducia a Colei che dall’alto ci guarda e ci protegge. Abbiamo tutti bisogno del suo aiuto e del suo conforto per affrontare le prove e le sfide di ogni giorno; abbiamo bisogno di sentirla madre e sorella nelle concrete situazioni della nostra vita. Quante situazioni e vicende viviamo ogni giorno che ci portano a toccare le nostre fragilità umane…

Nel cuore dell’estate, con uno sguardo rivolto anche verso anche la bellezza della natura, del creato, del mare, e delle nostre montagne (per molti sono questi giorni di vacanza), il credente rivolge il suo sguardo verso l’alto. Accogliamo la presenza di Maria contemplando che un giorno potremmo condividere anche noi per sempre il suo medesimo destino, imitiamola ora nella docile sequela di Cristo e nel generoso servizio dei fratelli. È questo l’unico modo per pregustare, già nel nostro pellegrinaggio terreno, la gioia e la pace che vive in pienezza chi giunge alla meta del Paradiso. Auguri di buona festa a tutti".