Divieto di prostituzione, bivacco e accattonaggio: Pronta la bozza del nuovo regolamento di Polizia Locale

Se il regolamento verrà approvato, dopo essere stato revisionato da Prefettura e carabinieri, su tutto il territorio comunale sarà anche vietata la prostituzione. Inoltre, in particolar modo fuori dai supermercati, sarà vietata qualsiasi forma di accattonaggio. "Se ci saranno delle aree dismesse utilizzate per bivaccare o stazionare, i proprietari dovranno occuparsi della chiusura. Se, previo avviso, l'ordinanza non verrà rispettata, sarà elevata una sanzione" spiega Moscarola.

"Vogliamo ristabilire ordine, disciplina e decoro in città. Per questo abbiamo previsto anche, ad esempio, che le biciclette parcheggiate di fronte alla Stazione al di fuori degli appositi spazi siano rimosse nel giro di tre giorni dagli opportuni avvisi. Tra i punti della bozza anche l'obbligo da parte dei proprietari di potare siepi e alberi lungo le strade. La sicurezza stradale e la disciplina sono per noi fondamentali e, nonostante la carenza di personale, il lavoro degli agenti della Polizia Locale è stato encomiabile anche sotto questo aspetto: dal nostro insediamento ad oggi sono stati elevati 150 verbali per parcheggi abusivi tra disabili, scarico merci e autobus". E non solo: il loro impegno si estende anche nei più fitti controlli ai Giardini e nelle zone segnalate dai cittadini.

"L'ultimo regolamento - conclude - è datato 1934. Spero che questo venga approvato già a settembre e che sia duraturo nel tempo: porteremo avanti tutti gli accorgimenti necessari affinché venga effettuato un buon lavoro".