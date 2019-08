Biella, buono servizi prima infanzia: domande dal 16 agosto al 20 settembre

Il Comune di Biella informa che la Regione Piemonte, con la misura Buono servizi prima infanzia, intende promuovere e sostenere l’accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi educativi per la prima infanzia, attraverso l’erogazione di un contributo a parziale copertura dei costi dei servizi a titolarità pubblica. Il Buono è un contributo riconosciuto dalla Regione alle famiglie, a parziale copertura dei costi della retta mensile.

Il contributo è erogabile solamente ai destinatari appartenenti a nuclei familiari con Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, non superiore a 15.000 euro. Gli utenti interessati e frequentanti i nidi comunali nell’anno scolastico 2019/2020 potranno presentare domanda, utilizzando l’apposito modulo predisposto dalla Regione Piemonte, presso l’ufficio nidi del Comune di Biella durante gli orari di apertura al pubblico. Il termine ultimo per la presentazione della domanda è fissato entro e non oltre le ore 12 di lunedì 20 settembre 2019.

Ricordiamo gli orari dell’ufficio asili nido del Comune di Biella: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 8,30 alle 12,15. Giovedì orario continuato dalle 8 alle 16.