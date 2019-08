Ponte Morandi, il sindaco: "Vi regaliamo il nostro desiderio di far crescere Genova"

"In quest’anno non ci siamo risparmiati, abbiamo lavorato insieme per lo stesso obiettivo. Per i parenti delle vittime forse potevamo fare qualcosa di più, ma la nostra porta è sempre aperta. La città ha lavorato duro, ha dato un segnale forte all’Italia all’Europa e al mondo su cosa vuol dire ricostruire, lavorare uno vicino all’altro con un obiettivo comune, sapendo che il bene della città è il bene di tutti".

Questo il commento del sindaco Marco Bucci durante le celebrazioni del 14 agosto, in ricordo delle vittime del Ponte Morandi. "Genova - ha detto - ci chiede di continuare questo percorso e infatti siamo qui, vicini al ponte che si sta per ricostruire, perché Genova continui il percorso per essere la prima città portuale del Mediterraneo. Vogliamo starvi vicini e farvi un regalo: dedicare alla memoria dei 43 il nostro desiderio, che è quello di avere una città più bella, grande forte che mai".