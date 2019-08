Il suo proprietario ha problemi di salute. Valsaar cerca una nuova famiglia

Valsaar è un pastore di Oropa, maschio di 3 anni e mezzo, castrato e di taglia medio grande, microchippato. Viene ceduto perché nonostante viva con altri tre cani, per il suo carattere e sopratutto per il suo benessere necessita di essere l’unico animale presente in famiglia. E’ un cane affettuoso ma impegnativo, non ama gli altri cani ed è diffidente con le persone, per questo richiede energie e attenzioni non solo per le sue esigenze fisiche ma anche per la necessità di essere guidato nelle interazioni. Purtroppo per problemi di salute del proprietario, non può ricevere tutto quello di cui ha bisogno.

Si cerca per lui una persona non alla prima esperienza, che viva in un contesto adeguato lontano dal caos delle grandi città. Valsaar è un cane sensibile, attivo e che ama le coccole rispettando i suoi tempi e spazi. E’ timido e diffidente verso tutto quello che è nuovo, per cui ha bisogno di una persona paziente, coerente e solida che gli dia il tempo di acquisire fiducia. Tende a legarsi particolarmente ad un membro della famiglia.

Ama la vita all’aria aperta, facendo lunghe passeggiate e corse, preferisce luoghi tranquilli come boschi, campagna, montagna e torrenti dove poter fare il bagno. Si trova in provincia di Biella. L'adozione non è seguita dal Gruppo Volontarie Biellesi, ma ci sarà la possibilità di avere l'aiuto e il supporto dell'educatrice che conosce bene il cane.

Per info chiamare Andrea 349/1400981.