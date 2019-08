La Passione di Sordevolo piange Martina Nicolo

L’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo, con immenso dolore, piange per la scomparsa della sua Presidente Onoraria Martina Nicolo avvenuta ieri sera, 12 agosto 2019.

Martina è sempre stata una colonna portante per la nostra Associazione, la sua dipartita rappresenta per noi una grande perdita.

La sua attività con la Passione è iniziata quando era ancora bambina, facendo l’angelo durante le rappresentazioni. Nelle edizioni del 1970 e 1975 ha interpretato, con grande sentimento e capacità teatrale, il ruolo di Maria. Sempre negli anni settanta è entrata a far parte del Consiglio Direttivo dell’associazione, dedicandosi con assiduo impegno soprattutto all’attività di promozione, lavorando costantemente al fianco dell’allora direttore Fontana e iniziando quella che è stata “l’escalation” del nostro spettacolo, il tutto con grande amore e umiltà, senza mai voler emergere ma desiderando semplicemente che la nostra antica tradizione non andasse persa bensì valorizzata e conosciuta.

Il passare del tempo non ha mai fatto diminuire in lei la grande voglia di dare il suo prezioso contributo e, negli ultimi anni, abbiamo avuto il privilegio di averla come Presidente Onoraria. La sua esperienza e la sua grande saggezza sono state per noi un valido supporto sino ad oggi, a lei ci siamo sempre rivolti ogniqualvolta si presentava una difficile decisione da prendere o un momento da affrontare e i suoi consigli, i suoi incoraggiamenti e il suo immancabile ottimismo sono stati per noi un aiuto inestimabile.

Con lei se ne va un pezzo importante e insostituibile della nostra storia, ma siamo sicuri che da lassù veglierà su di noi come ha sempre fatto quando era in vita. Con immenso affetto e riconoscenza le rivolgiamo l’estremo saluto e preghiamo il buon Dio affinché la accolga in pace con Lui.