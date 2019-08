Il Ferragosto Torrazzese continua tra buon cibo, sport e divertimento

Prosegue a tutta birra il Ferragosto Torrazzese organizzato da Pro Loco, Circolo don Bolengo e Comune di Torrazzo. La manifestazione ha preso il via lo scorso 10 agosto con i Drinkin Games per poi dare spazio, domenica 11 agosto, al tennis con le padelle e alla giornata con l'arte alla scoperta del Mat, il Museo Aperto Torrazzo.

Il 12 agosto è stato caratterizzato dal cinema all'aperto nella casa parrocchiale mentre ieri, 13 agosto, si è svolta la partita di calcio seguita dalla cena dell'amicizia e dall'inaugurazione della mostra personale di Gino Acotto intitolata "Pittura e non solo".

Oggi, 14 agosto, grande serata con l'apertura dello stand gastronomico e, dalle 22,30 via allo spettacolo dei fuochi d'artificio. A seguire, musica con Crazy Sounds Discomobile. Il 15 agosto la festa continua con alcune celebrazioni religiose: alle 11 la messa, alle 15,30 la processione per le vie del paese e alle 17 il rinfresco offerto dalle Priore. Dalle 13, pranzo di Ferragosto e dalle 18 lotteria per tutti. Dalle 19 cena a base di fritto di pesce. Infine, il 16 agosto, baraonda di bocce e merenda sinoira a seguire.