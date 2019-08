Federico Salton in partenza per i Giochi Mondiali per Trapiantati. Venerdì vola con gli azzurri a Newcastle

29 anni fa, esattamente nel 1990 aveva subito il trapianto del midollo osseo per una rara forma di leucemia. Venerdì partirà per Newcastle dove sono in calendario i campionati mondiali a squadre per trapiantati (Official World Transplant Games). Lui è Federico Salton, 34 anni di Occhieppo Inferiore e sarà la sua quinta esperienza mondiale oltre ad essere l'unico biellese in terra inglese. "Quest'anno farò parte della squadra italiana di basket, volley e calcio -commenta Salton-. Partirò venerdì e i campionati sono in programma dal 17 al 24 agosto. E' sempre una bella esperienza partecipare a queste competizioni per l'ambiente e l'aria che si respira. Che si vinca o perda è sempre una festa per tutti noi atleti che abbiamo lottato per la vita".

Da quando ha partecipato per la prima volta il livello in tutti i campi sportivi è gradatamente aumentato. "Questo è un bene -continua l'atleta occhieppese- perchè vuol dire che le donazioni di midollo osseo e organi continuano ad aumentare come numero". La malattia è alle spalle. Federico Salton si allena e lavora. Da diversi anni ha rilevato, insieme ad un socio, lo storico negozio di via Italia, Mello Erminio & Figli fondato nel 1907.

"Riforniamo i calzolai e quest'anno, per supportarci, il negozio Barbera di via Trento ci ha omaggiato con delle scarpe sneaker per le squadre di volley e basket" precisa l'atleta. Due anni fa a Malaga ha vinto il bronzo nel volley. "Nella pallavolo centrare la finale vorrebbe dire essere migliorati -chiosa Salton-. Nel basket abbiamo una buona squadra, sarà difficile battere l'America ma l'obiettivo resta la finale. Il calcio è al suo esordio mondiale ed è tutto un'incognita. Comunque vada, se non riusciamo a vincere, pazienza. Il mio scopo, come quello di tutti gli altri atleti, è un altro e la festa è assicurata ugualmente". E allora forza Federico!