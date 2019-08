Addio a Salvatore Pizzo, 50 anni. Lutto a Prato Sesia per la morte dell'artigiano che era molto conosciuto in zona. Specializzato negli interventi in cartongesso aveva lavorato in molte case della bassa Valsesia, un professionista affidabile. Il funerale sarà celebrato oggi pomeriggio alle 15 nella chiesa parrocchiale di Prato Sesia, paese dove abitava.