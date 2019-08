Ladri in azione, svuotano l'alloggio mentre il proprietario dorme

Stava dormendo e non si è accorto di nulla. I ladri, approfittando della finestra lasciata aperta con le persiane socchiuse per il caldo, sono entrati e hanno fatto razzia dei monili in oro. Alle 6 di ieri mattina, al risveglio, il 61enne, residente in via Lorazzo Baretto a Cossato, si è accordo del furto. I carabinieri stanno indagando. Il danno è ancora da quantificare.