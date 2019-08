Biella: Lite tra vicini degenera e si teme il peggio. Carabinieri intervengono

Intorno alle 23 di ieri, 13 agosto, i Carabinieri sono intervenuti per una lite tra vicini che pareva dovesse prendere una piega tragica. Gli uomini dell'Arma, giunti sul posto, si sono resi conto che sulle scale dell'abitazione di uno dei coinvolti nella lite, era stata sparsa benzina. Immediata la richiesta di supporto ai Vigili del Fuoco, accorsi immediatamente per prevenire una eventuale combustione del carburante. L'intervento delle forze dell'ordine è valsa a sedare la lite e a far rientrare la situazione nei parametri di sicurezza. Al momento non sono note le cause scatenanti ed eventuali addebiti alle persone coinvolte.