Auto finisce in fosso, traffico rallentato al confine tra Ponderano e Biella FOTO

Saranno da accertare le cause dell'incidente autonomo avvenuto dopo le 10 di oggi, mercoledì 14 agosto, in via Cottolengo, al confine tra i comuni di Ponderano e Biella. L'auto ha terminato la sua corsa al di fuori della carreggiata, finendo in un fosso a bordo strada. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure del caso alla conducente. Al momento non si conoscono le sue condizioni di salute. Il traffico è rallentato in quel punto ma scorrevole, in attesa dell'arrivo del carro attrezzi che rimuoverà il veicolo in panne.