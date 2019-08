Provincia: Trasporto scolastico gratuito nel tratto Vallemosso – Mosso per gli studenti dell'IIS del Cossatese e della Valle Strona

Buone notizie per gli studenti dell'IIS del Cossatese e della Valle Strona. Come comunicato poco fa, “per limitare al minimo il disagio causato dal temporaneo cambio di sede e per minimizzare il disagio sostenuto anche dalle famiglie, l’amministrazione provinciale ha già dato disposizioni affinché per l’anno scolastico a venire venga finanziato, e quindi reso gratuito, per tutti gli studenti interessati, il trasporto scolastico nel tratto Vallemosso – Mosso”.

“Il trasporto in questa tratta sarà quindi interamente a carico di Provincia di Biella, come già avvenuto per gli scorsi mesi” conclude la nota stampa.