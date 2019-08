Atletica Santhià in trasferta a Sestriere, presenti anche diversi podisti biellesi

Un lungo fine settimana al Sestriere per alcuni portacolori dell’Atletica Santhià, tra cui diversi podisti biellesi. Il gruppo ha raggiunto la rinomata località turistica della Valsusa per effettuare alcuni allenamenti in altura. Un tabellino di marcia da veri professionisti con sedute di allenamento mattutine e pomeridiane, ma anche con qualche spazio per il relax grazie alle tante passeggiate presenti in zona.

E per non farsi mancare nulla i portacolori dell’Atletica Santhià hanno deciso di lanciarsi anche in alcune gare della zona. Giovedì scorso Emanuele Ladetto ha dominato la Camminata della Val Argentera, storica gara podistica di Sauze di Cesana che attira soprattutto gli specialisti della zona. A sorpresa il forte atleta è andato a vincere su un percorso rinnovato nell’ultima edizione.