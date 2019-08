Produzione di miele in calo e moria di api. Preoccupati Uncem e Aspromiele

Uncem si unisce alle forti preoccupazioni espresse nei giorni scorsi da Aspromiele in merito alla continua moria di api e alla forte riduzione di produzione di miele nell'annata in corso. Il gran caldo delle ultime settimane di luglio si somma al danno delle gelate primaverili che hanno azzerato la produzione di acacia. Aspromiele ha inviato una nota ai funzionari regionali per chiedere misure a sostegno del settore, mentre ancora si attendono gli esiti delle domande sulla calamità per gelata dell'acacia nel 2017.

Uncem ritiene necessario un piano straordinario di sostegno agli apicoltori che disponga di più risorse rispetto a quello varato nei giorni scorsi dalla Giunta regionale del Piemonte. A disposizione, per il triennio 2019-2021, ci sarebbero solo 1,4 milioni di euro. Una cifra troppo bassa, tanto più visti i calcoli di Aspromiele che stimano in 27 milioni di euro la perdita relativa al miele di acacia. "Nel 2019 il miele di acacia in Piemonte, che rappresenta lo zoccolo duro della produzione, non è stato prodotto, il caldo eccessivo ha compromesso le successive fioriture, penalizzate nella misura del 30-40% anche in montagna", evidenzia Alberto Fino, produttore a Ostana.

“Assistiamo a fenomeni paradossali: api che non volano a causa del caldo, morie, ma anche episodi di "saccheggio" tra famiglie di api. "Gli apicoltori professionali italiani - evidenzia Fino - sono penalizzati da un lato dalla massiccia importazione di miele dall'est Europa, dall'altro dal dilagante fenomeno dell'abusivismo di chi, dichiarando alveari per autoconsumo, produce e vende senza le dovute autorizzazioni. Sono necessari maggiori controlli per evitare le produzioni 'gonfiate' da nutrizioni stimolanti e tutelare la qualità finale del prodotto".