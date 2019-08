Tre feriti in un incidente sulla A4 - Cronaca dal Nord Ovest

È di tre feriti, per fortuna non gravi, il bilancio dell’incidente stradale verificatosi nella notte tra ieri, lunedì 12 agosto, e oggi, martedì 13, sulla A4. Teatro dello schianto il tratto di autostrada nel territorio del comune di Romentino. Tre le auto coinvolte, che per cause ancora da chiarire si sono scontrate.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, che hanno trasferito i feriti in ospedale (due in codice giallo e uno in codice verde), e le forze dell'ordine, che hanno effettuato dei rilievi del caso.